Россия и Япония хотят создать инвестиционный фонд с капиталом в $1 млрд

Россия и Япония планируют создать инвестиционный фонд с капиталом в $1 млрд. Об этом заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев по итогам встречи российского президента Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Он не такой большой, пока это $1 млрд. А проекты - те, которые достаточно приоритетные, видимо, будет создана рабочая группа, которую мы предлагали», - пояснил министр.

По его словам, Путин и Абэ положительно восприняли работу по созданию соответствующей рабочей группы. С российской стороны группу возглавит Улюкаев, с японской - министр экономики и торговли Хиросигэ Сэко. «Формально фонд уже есть, в юридическом смысле он существует, только он не работает, к сожалению. К концу года запустим», - отметил Улюкаев.