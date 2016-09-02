Набиуллина обогнала Йеллен в рейтинге руководителей мировых ЦБ

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина попала в число восьми лучших руководителей центробанков мира по версии финансового журнала Global Finance. Она обогнала американскую коллегу, руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Набиуллина получила рейтинг «А» по итогам деятельности за 2016 г., тогда как в 2015 г. ей был присвоен рейтинг «В». Высший рейтинг был также присвоен в этом году главам центробанков Израиля, Ливана, Парагвая, Перу, Филиппин, Тайваня и Великобритании. Руководители регуляторов Иордании, Мексики, Марокко и США были оценены на уровне «А-".

Самая высокая оценка работы - "А», а самая низкая — "F". В самую худшую категорию попал только руководитель центробанка Венесуэлы Нельсон Мерентес.

Журнал Global Finance составляет ежегодный рейтинг деятельности глав центробанков с 1994 г. Всего журнал оценивает председателей ЦБ 75 стран мира. Учитываются такие параметры, как контроль над инфляцией, целевые показатели по экономическому росту, стабильность курса валюты, а также управление процентными ставками.