Счетная палата сопоставила зарплаты россиян сегодня и до революции

Счетная палата по случаю 360-летия финансового контроля опубликовала анализ данных по заработной плате в дореволюционной России, переведя эти значения в современные рубли. Результаты исследования ведомство опубликовало в Facebook.

Так, дворник в 1913 г. получал 18 руб., что в пересчете на современные деньги приравнивается к 27 200 руб., в то время как зарплата полковника была 325 руб., что сейчас составило бы 492 000 руб. Учитель гимназии в 1913 г. получал 85 руб., что сегодня эквивалентно 129 000 руб. Чиновникам выплачивалась зарплата в 62 руб., что равно 94 000 руб. в настоящее время.

Ведомство указывает, что первые систематизированные данные относительно заработка рабочих в стране относятся к концу 1870-х гг.

Однако Счетная палата отмечает, что покупательная способность рубля в то время была гораздо меньше, так как цены на товары и продукты были весьма высоки. «По данным журнала «Наука и жизнь», на продукты питания средняя семья тратила не менее 20-25 руб. (это примерно 30 300—37 800 современных руб.), а небольшая квартира в Москве стоила не менее 15-20 руб. (22 700—30 300 руб.)", — приводит данные ведомство.

Счетная палата добавила, что рабочий день до революции длился 10 часов, а отпусков в нынешнем их понимании не существовало.