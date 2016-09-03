Минтруд хочет повысить зарплату бюджетникам в 2017 году

В следующем году бюджетникам могут повысить заработную плату. Об этом заявил руководитель Минтруда России Максим Топилин. По его словам, на данный момент обсуждается вопрос необходимого на эти цели объема денежных средств.

«Деньги пока не определены, пока бюджетный процесс, расчеты все есть, пока меняется статистика», - заявил он.

Топилин также сказал, что повышение зарплат будет "совершенно точно", указы президента надо исполнять. "Повышение зарплат бюджетникам будет в следующем году, в этом году идет просто повышение зарплат, в соответствии с указом, указанным категориям", — пояснил министр.

По его словам, когда происходит повышение по «указанным категориям», то правительство выделяет деньги из бюджета и «постепенно они лимитами как на федеральном уровне, так и на региональном уровне доводятся».