Индекс ММВБ обновил исторический максимум

Индекс ММВБ, а также котировки Сбербанка и «Роснефти» обновили исторические максимумы в ходе торгов в понедельник.

К 12.20 мск индекс ММВБ вырос на 0,67% до 2017,26 пункта, в ходе торгов он достигал исторического пика в 2019,65 пункта. Индекс РТС вырос на 1,46% до 984,04 пункта.

Акции «Роснефти» подорожали до 356,5 руб., обыкновенные бумаги Сбербанка - до 149,38 руб., префы - до 106,2 руб.

Курс доллара упал на 44 коп. до 64,65 руб., евро - на 37 коп. до 72,23 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11.57 мск составила $49,01 за баррель (+4,7%), цена WTI - $46,24 за баррель (+4,1%).

Нефть растет на фоне известий, что Саудовская Аравия подняла цены на поставку нефти в Азию и США в октябре на фоне повышающегося спроса, о чем сообщила госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco).