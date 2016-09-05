Страны G20 подтвердили отказ от девальвации национальных валют

По итогам саммита в Китае страны G20 подписали коммюнике, в котором подтвердили отказ от конкурентной девальвации национальных валют. «Мы подтверждаем наши предыдущие обязательства в отношении обменных курсов, включая отказ от конкурентной девальвации, и ненаправленности политики на таргетирование обменных курсов в целях повышения конкурентоспособности», – говорится в документе, текст которого приводит «РИА Новости».

Страны G20 также договорились о продлении до 2018 г. срока действия обязательств по неприменению новых и сокращению существующих протекционистских торговых и инвестиционных мер. Саммит G20 проходит в китайском Ханчжоу с 4 по 5 сентября, его основная тема – «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».