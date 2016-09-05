ВТБ подал иск на $82 млн к замгендиректора завода «Красный Октябрь» по делу о растрате

Банк ВТБ подал гражданский иск на $82 млн к заместителю генерального директора металлургического завода «Красный Октябрь» Сергею Зацепину, обвиняемому по делу о крупной растрате. Об этом стало известно на заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба представителей завода на обеспечительный арест.

«Банк ВТБ признан потерпевшей стороной и гражданским истцом. К лицу, совершившему преступление, банком предъявлен гражданский иск в размере $82 млн», - сказал представитель банка Алексей Фомичев.