«Согаз» перестраховал Керченский мост

Премия страховой компании «Согаз» по перестрахованию в категории «прочего имущества юридических лиц» выросла в 15 раз по сравнению с I кварталом - с 117,8 млн до 1,8 млрд руб., следует из данных отчетности Банка России по отдельным субъектам страхового дела. По данным агентства RNS, это связано с тем, что компании, связанные с «Согазом», приняли участие в перестраховании проекта строительства Керченского моста.

Президент Национальной перестраховочной компании (НПК) Николай Галушин, который ранее занимал пост бывшего первого зампреда правления «Согаза», назвал это нормальной динамикой, которая связана со структурой страхового портфеля, и предложил сравнить с данными за 2015 г. Но из реестра ЦБ следует, что объем страховых премий «Согаза» по договорам, принятым в перестрахование, по итогам I квартала 2015 г. составлял более 140 млн руб., а по итогам первого полугодия - 259,4 млн руб.

Запрос в «Согаз» об источниках стремительного роста показателя остался без ответа.

Страхованием проекта Керченского моста занималась Крымская первая страховая компания (КПСК), и в ее отчетности по итогам полугодия в той же категории прочего имущества юрлиц указана сумма 1,6 млрд руб., сопоставимая с выросшим во II квартале показателем «Согаза». Аналогичный показатель крымского страховщика в I квартале 2016 г. составлял 63,3 млн руб. В КПСК отказались от комментариев по вопросу об источнике роста показателя в 25 раз.

24 августа в ходе пресс-брифинга Галушин подтвердил факт перестрахования моста, но не назвал компанию-перестраховщика: «Керченский мост застрахован и перестрахован на российском рынке».