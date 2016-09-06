ВТБ выделит 150 млн рублей на организацию военно-патриотического движения

ВТБ выделит 150 млн руб. на организацию военно-патриотического движения «Юнармия», сообщил президент банка Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы подписали очень приятный контракт для нас», - сообщил он. Костин пояснил, что речь идет о военно-патриотическом воспитании молодежи: в частности, будет возрождена игра «Зарница» в новом формате.

Ранее во вторник Костин и министр обороны России Сергей Шойгу в ходе форума «Армия-2016» подписали соглашение о взаимодействии в сфере военно-патриотического воспитания.