Акции Vimpelcom упали почти на 7% после ухода Слободина

Акции Vimpelcom Ltd. упали на 6,9% до $4,05 за бумагу на предварительных торгах на бирже NASDAQ во вторник к 12.05 на сообщениях, что гендиректор российского «Вымпелкома» Михаил Слободин подал в отставку. Слободин стал фигурантом уголовного дела о взятках, связанного с деятельностью энергетической компании «Т плюс» (прежнее название - «КЭС холдинг», Слободин был его руководителем с 2002 г. по январь 2011 г.).

Вместо него кресло гендиректора «Вымпелкома» займет Шелль Мортон Йонсен, который присоединился к компании в августе этого года и курировал Россию и Италию.