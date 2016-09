PayPal пожертвует рентабельностью ради доступа в магазины

Платежный сервис PayPal Holdings Inc. заключил сделки с MasterCard Inc. и Visa Inc. ради упрощения процесса оплаты в традиционных магазинах и в интернете. Как отмечает The Wall Street Journal, сотрудничество рассчитано на долгосрочную перспективу и вначале отрицательно скажется на рентабельности компании.

С 2017 г. сервис интернет-платежей Visa Checkout будет доступен всем компаниям, использующим платформу PayPal Braintree для обработки платежей. Это позволит владельцам карт Visa быстрее оплачивать покупки. Сделка с MasterCard даст возможность использовать PayPal для оплаты на кассах традиционных магазинов.