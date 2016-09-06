Группа ВЭБа сократила долю в Московской бирже

Внешэкономбанк (ВЭБ) сократил консолидированную долю в капитале Московской биржи после передачи Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Росимуществу, свидетельствуют материалы госкорпорации.

Группе ВЭБа ранее принадлежало 13,393% акций Московской биржи: ВЭБу напрямую 8,395% акций, РФПИ - 4,998%. ВЭБ во вторник сообщил, что начиная со 2 сентября ему принадлежит только 8,395% акций биржи напрямую. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», именно в этот день у РФПИ официально сменился учредитель - вместо ВЭБа им стало Росимущество. Закон о реорганизации ООО «Управляющая компания РФПИ» в непубличное акционерное общество, единственным акционером которого будет Россия, Госдума приняла еще в конце мая. Теперь РФПИ отдельно принадлежит 4,998% акций биржи. 18 июля Московская биржа раскрыла, что доля РФПИ в капитале биржи снизилась с 5,261% до 4, 998%.

В РФПИ тогда объяснили частичный выход из капитала Московской биржи желанием ряда иностранных партнеров зафиксировать привлекательную доходность инвестиций в долларах и рублях и заверили, что у РФПИ и соинвесторов нет планов по дальнейшему снижению своей доли в капитале биржи. ВЭБ летом рассматривал возможность продажи своего пакета акций биржи Банку России, но о сделке стороны не договорились.