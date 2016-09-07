Клиенты Военно-промышленного банка рассказали о приостановке возврата вкладов

Военно-промышленный банк (ВПБ), входящий в сотню крупнейших банков России, приостановил возврат вкладов, сообщает Прайм со ссылкой на клиентов и сотрудников колл-центра кредитной организации. 3 сентября банк сообщил, что 4 и 5 сентября его офисы не будут обслуживать клиентов «в связи с обновлением программного обеспечения». 6 сентября ВПБ установил новые тарифы. В результате ставки по вкладам были снижены, а минимальный первоначальный взнос по основным вкладам повысился до 5 млн руб. В пресс-службе банка объяснили происходящее ограничением прироста новых вкладов для сохранения доходности текущих вкладчиков.

Вкладчики жалуются на приостановку банком выплат. «Сегодня пришел снять средства со вклада, мне сказали, что смогут отдать только 15 000 руб., остальное по заявлению. В итоге 15 000 тоже не дали, сказали, операции на расход у них заблокированы. С карт деньги тоже не отдают», - приводит агентство сообщение одного из клиентов ВПБ на банковском форуме.

Другой пользователь рассказал, что несколько дней он пытался пополнить дебетовую карту банка через «Яндекс Деньги», но операции были отклонены. Перевод денег с карты на счет «Яндекс.Денег», также не удался. Официальный представитель банка в ответ сообщил, что проблемы связаны с «проведением дополнительных профилактических работ, об окончании которых клиенты будут проинформированы отдельным сообщением».

О «технических обновлениях» говорят и в колл-центре банка, отмечает РИА Новости. Агентству заявили, что вклады можно будет забрать, когда закончится обновление программного обеспечения, но не смогли ответить на вопрос, когда оно завершится.

По информации Banki.ru, ВПБ – средний московский банк, который входит в топ-100 российских кредитных организаций. Он занимет 93 место по России по размеру активов нетто и 83 – по чистой прибыли (335,78млн руб.). Банк ориентирован на кредитование физических и юридических лиц (преимущественно малого и среднего бизнеса). Крупнейший бенефициар банка — Василий Носаль (20,53%).