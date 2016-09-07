Brent подешевела до $47,56 за баррель

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 8.37 мск опустилась на 0,147% до $47,56 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,133% до $45,13%.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия в понедельник заключили соглашение о стабилизации ситуации на рынке, после этого цена Brent подскочила более чем на 5%. Но отсутствие конкретики в договоренности о партнерстве в сфере энергетики привело к откату котировок.