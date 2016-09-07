ЦБ отозвал лицензию у Выборг-банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Выборг-банка (Ленинградская область). На 1 августа он занимал 349 место в банковской системе России. Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией законов и нормативных актов ЦБ, отмечается в пресс-релизе регулятора. По мнению Банка России, Выборг-банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

«Достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. Руководство и собственники... не предприняли эффективных и достаточных мер... Кроме того, в августе текущего года в условиях введенных Банком России ограничений на осуществление банковских операций руководством и собственниками банка проводились схемные операции и сделки, направленные на вывод активов», – заявили в ЦБ.

В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Выборг-банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его вкладчикам предусмотрена выплата в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.