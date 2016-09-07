Центробанк лишил лицензии НКО «Транзит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Транзит» (Махачкала), говорится в сообщении регулятора.

«В результате исполнения НКО "Транзит" требования надзорного органа по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», - говорится в сообщении.

Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России. Руководство и собственники «Транзита» не предприняли необходимых мер по нормализации ее деятельности.

НКО «Транзит», по данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов занимала 650-е место в банковской системе России.