Выплаты вкладчикам Выборг-банка начнутся не позднее 21 сентября

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Выборг-банка не позднее 21 сентября. До этой даты АСВ сообщит о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 13 сентября.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех его счетов, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. «Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди)», – говорится в пресс-релизе АСВ.

Сегодня утром ЦБ отозвал лицензию у Выборг-банка. На 1 августа он занимал 349 место в банковской системе России. По мнению регулятора, Выборг-банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.