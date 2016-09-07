ЦБ аннулировал лицензию московского Азия Банка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Азия Банка, говорится в сообщении регулятора.

Лицензия у АО «Азия Банк» аннулирована Банком России в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства, говорится в сообщении.

Исходя из представленных АО «Азия Банк» данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО «Азия Банк» на 01.08.2016 занимало 633 место в банковской системе Российской Федерации.