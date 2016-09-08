ВТБ не смог продать украинский бизнес - «Коммерсантъ»

Попытки ВТБ продать свой банк на Украине оказались безрезультатны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к группе. Переговоры велись с группой СКМ миллиардера Рината Ахметова и Таскомбанком украинского политика Сергея Тигипко, но до сделок дело так и не дошло. «Оценки потенциальных покупателей и продавца настолько расходились, что договориться так и не удалось»,— пояснил один из собеседников. Стороны ситуацию не комментируют.

Теперь ВТБ ищет покупателей на свой кредитный портфель, «чтобы не уходить с пустыми руками», - говорит источник, близкий к группе. В пресс-службе ВТБ заявили, что банк «рассматривает различные сценарии развития бизнеса» на Украине.

По итогам первого полугодия украинский ВТБ получил убыток 4,9 млрд гривен (12,49 млрд руб.). Общая прибыль группы ВТБ по международной отчетности - составила 17,8 млрд руб.