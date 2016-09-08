Brent подорожала до $48,66 за баррель

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 8.22 мск выросла на 2,877% до $48,66 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 3,028% до $46,23%.

Нефть дорожает на фоне новостей о снижении запасов в США. Сегодня минэнерго США должно опубликовать официальные данные о резервах нефти. По данным American Petroleum Institute, запасы упали на 12,1 млн баррелей на прошлой неделе.

Благоприятно влияют на цены и данные из Китая, который в августе увеличил импорт сырья на 5,7%, что говорит о возобновлении спроса на нефть.