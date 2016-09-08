Вклады населения в августе сократились на 0,3%

Зампред ЦБ Михаил Сухов сообщил, что вклады населения с учетом валютной переоценки в августе сократились на 0,3%, в реальном выражении выросли на 0,5%. «Показатели роста, например, вкладов, в рублевой оценке немного снизились. В реальном выражении вклады населения выросли за август на 0,5%, реальная величина вкладов в валюте выросла на 0,4%, в рублях – на 0,5%», – сказал Сухов в кулуарах международного банковского форума в Сочи. Он отметил, что на показатели банков в августе повлияло укрепление курса рубля.

Ранее «Ведомости» писали, что банки активизировали кредитование населения. Так, розничный кредитный портфель Сбербанка в августе вырос на рекордные 37 млрд руб., до 4,26 трлн руб. Выдача кредитов населению оказалась самой большой с начала года – 150 млрд руб., следует из его отчетности.