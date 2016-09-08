На открытии торгов доллар опускался ниже 64 рублей, евро – ниже 72 рублей

Впервые за последние три недели курс доллара опускался ниже отметки в 64 руб., евро – ниже 72 руб. Минимальное значение доллара к 10.30 мск составляло 63,9175 руб., евро – 71,9550 руб. По данным Московской биржи на 10.29 мск, доллар торговался у отметки 64,0025 руб./$, евро – 72,0800 руб./евро.

Цены на нефть продолжают рости. Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 10.52 мск выросла на 1,377% до $48,65 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,749% до $46,31 за баррель.