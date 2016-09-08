Каждый десятый рубль оказался в банках, лишившихся лицензии

Каждый десятый рубль был размещен в банках, которые за последние три года лишились лицензии, заявил на XIV Международном банковском форуме в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов. Речь идет о 279 банках, у которых были отозваны лицензии, в том числе у 68 в этом году, сообщил он. «Три года назад мы стояли на краю очень серьезной проблемы. Каждый десятый рубль вкладчиков был размещен в одном из этих банков», – сказал Сухов.

В этих банках совокупная дыра, т. е. отрицательный капитал, составил 1,1 трлн руб., добавил он. В любом случае ЦБ бы сохранил возможность исполнения обязательств перед вкладчиками, но мы остановились бы за гранью, за которой эта работа перешла бы в инфляционный налог для всех наших граждан, рассказал зампред.

Уже сегодня Агентство по страхованию вкладов выплатило свыше 1 трлн руб. страхового размещения и имеет кредитную задолженность перед ЦБ порядка 400 млрд руб. Если бы регулятор начал позже, были бы абсолютно другие цифры, подчеркнул Сухов.

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