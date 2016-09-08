Сухов: Около 170 банков провели сомнительные операции на 4,5 трлн рублей

Около 170 банков, которые были лишины лицензий, провели сомнительные операции на общую сумму свыше 4,5 трлн руб., сообщил на XIV Международном банковском форуме в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов.

Работа ЦБ нанесла серьезный удар по банкам-камикадзе, т. е. по тем организациям, которые не были ориентированы на финансовую деятельность, а были ориентированы на проведение сомнительных операций, сообщил Сухов.

Ранее он сказал, что каждый десятый рубль был размещен в банках, которые за последние три года лишились лицензии. Речь идет о 279 банках, у которых были отозваны лицензии, в том числе у 68 в этом году, сообщил он.