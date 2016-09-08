ЦБ: санируемые банки вложили 630 млрд рублей в ценные бумаги

«Мы стабилизировали деятельность 28 санируемых банков, за последние годы с начала 2014 г. увеличили свою бизнес-активность в наиболее надежных сегментах рынка», – заявил на XIV Международном банковском форуме в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов. Наиболее заметное изменение в структуре их баланса – это увеличение инвестиций в ценные бумаги до суммы свыше 630 млрд руб., сообщил он. Эти банки проявили серьезный спрос на долговые финансовые инструменты и одновременно захеджировали свои финансовые десятилетние риски, укрепили финансовое состояние, заверил зампред.

«Мы получили группу банков, которая разумно работает на рынке вкладов населения. До санирования доля вкладов в обязательствах этих банков составляла 44%, сейчас она снизилась вдвое – до 22%», – сообщил Сухов. Это несколько ниже, чем по сектору, уточнил он.