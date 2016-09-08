Население сокращает сбережения в валюте

Доля иностранной валюты в сбережениях населения сокращается, заявил на XIV Международном банковском форуме в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов. В этом году она будет в конечном итоге меньше 25%, а в следующем опустится ниже 20%, полагает он: «Население сберегает национальную валюту».

ЦБ сохраняет прогнозы, данные в начале года, – 10–15%-ный рост по вкладам, следует из его слов. В условиях укрепления курса рубля конечные значения будут ближе к 10%, уточнил Сухов. Вклады растут быстрее темпов инфляции, добавил он. В августе вклады населения сократились на 0,3% из-за укрепления рубля, но в реальном выражении они выросли на 0,5%: в валюте – на 0,4%, в рублях – на 5,5%, сообщил зампред.

При этом число банков, демпингующих на рынке вкладов, сокращается, заявил он. «Года полтора назад количество банков, привлекающих вклады на нерыночных условиях, насчитывалось свыше 140–150. В начале этого года их было более 40, а во II квартале этого года повышенную ставку в Агентство по страхованию вкладов за привлечение по нерыночным условиям заплатят 12 банков», – сообщил Сухов.