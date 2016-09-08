Повышенную ставку в Фонд страхования вкладов заплатили 117 финансово неусточивых банков

СОЧИ - Повышенная дополнительная ставка взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) достаточно объективно отражает признаки финансовой неустойчивости банков, заявил на XIV Международном банковском форуме в Сочи зампред ЦБ Михаил Сухов. Эту ставку во II квартале 2026 г. платят 117 банков, включая те 12, что привлекают вклады под завышенные проценты, сообщил он.

Базовая ставка, по которой банки платят в ФСВ, составляет 0,1%, с III квартала она вырастет до 0,12% – такое решение принял совет директоров АСВ в апреле. Для банков, которые задирают процентные ставки по вкладам, АСВ предусмотрело дополнительную ставку (превышение базового уровня доходности вкладов на 2–3 п. п.) и повышенную дополнительную ставку (более чем на 3 п. п.). Сейчас дополнительная ставка взноса – 20% базовой, повышенная дополнительная – 150% базовой. Со II квартала 2016 г. дополнительная ставка взносов вырастет до 50% базовой ставки, повышенная дополнительная ставка будет установлена на уровне 200%. С начала года повышенная дополнительная ставка уплачивается банками также в зависимости от показателей финансовой устойчивости банков, включая наличие предписаний.

Эти банки несут повышенный риск для системы и должны нести большее бремя по финансированию ФСВ, заключил Сухов.