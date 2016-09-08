Банки без рейтинга АКРА с 12 ноября лишатся доступа к бюджетным депозитам

С 12 ноября банки, не получившие рейтинга по национальной шкале АКРА и не находящиеся под санкциями, могут не допустить к участию в депозитных аукционах Федерального казначейства России, передает «Прайм» со ссылкой на соответствующий проект постановления.

Документ, подготовленный казначейством, устанавливает дополнительные требования к банкам, на депозитах которых могут размещаться временно свободные средства федерального бюджета.

Согласно документу банк должен будет иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «А+» по шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Действие данной нормы не распространяется на банки, в отношении которых были введены международные санкции.

Ранее сообщилось, что Минфин России не одобрил предложение Центробанка по расширению критериев допуска банков к размещению госсредств, об этом говорил замруководителя ведомства Алексей Моисеев. Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор обсуждает возможность расширения круга банков, допускаемых к работе с госсредствами. По ее словам, возможно, разрешение смогут получать те, кто готов повысить прозрачность и информировать о мерах надзорного характера со стороны регулятора.