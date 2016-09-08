Проведена первая в мире реальная торговая сделка по технологии blockchain

Ирландский производитель молочной продукции Ornua стал первой в мире компанией, которая провела реальную торговую сделку с использованием технологии blockchain. Контрагентами выступили британский банк Barclays и израильский стартап Wave.

Аккредитив на $100 000 в обеспечение экспорта партии масла и сыра Ornua в адрес Seychelles Trading Company был проведен менее чем за четыре часа, сообщил Reuters. Обычно этот процесс занимает от 7 до 10 рабочих дней из-за сложности обработки сопутствующей документации, включающей обмен оригиналами экспортно-импортных контрактов и коноссаментов. Но с использованием криптографической защиты и механизмов верификации blockchain все операции прошли в электронном виде, без необходимости сторонней проверки.

Barclays считает, что система blockchain способна ускорить торговые операции, снизить затраты компаний и снизить риск подделки документов. «Мы доказали реальную применимость этой технологии, и наш клиент из компании Ornua уже спросил, когда они смогут провести следующую такую транзакцию. Что доказывает, насколько удобен для клиента был весь процесс», — сказал руководитель группы Barclays по торговле и оборотному капиталу Байхас Багдади.