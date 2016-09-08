Кехман обжаловал отказ российского суда признать решение Высокого суда Лондона о его банкротстве

Бывший руководитель ЗАО «Группа джей эф си» (JFC), а ныне худрук Михайловского театра и гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, сообщается в материалах суда.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании 21 июля отказал В.Кехману в удовлетворении иска о признании в РФ решения Высокого суда Лондона (Высокого суда правосудия Англии) о его банкротстве.

Дата рассмотрения кассационной жалобы пока не назначена.

Как сообщалось, заявление Кехмана о признании в России решения Высокого суда Лондона о его банкротстве было принято судом Петербурга и Ленинградской области 21 апреля 2016 г.

В ходе заседания представитель Кехмана настаивал на признании в России решения Высокого суда Лондона, ссылаясь на принцип трансграничности судебных определений о личном банкротстве граждан.

Со своей стороны представители Сбербанка, который инициировал процедуру банкротства Кехмана в России в рамках российского законодательства, требовали отказать в признании решения Высокого суда Лондона в России.