Сбербанк ожидает прибыль банковского сектора России в 2016 году в 800 млн рублей

Сбербанк ожидает прибыль банковского сектора России по итогам 2016 г. на уровне 800 млрд руб., сообщил президент Сбербанка Герман Греф.

«Наш прогноз был 700-800 млрд руб. Я думаю, млрд 800 должно быть, триллион - не уверен, маловероятно», - сказал он, выступая на «Дне Вышки» - празднике ВШЭ.

Российские банки за январь-август 2016 г. заработали 537 млрд руб., за текущий год прибыль может превысить 700 млрд руб., сообщил в четверг зампред ЦБ Михаил Сухов. Ранее ЦБ прогнозировал, что прибыль банков по итогам 2016 г. может составить порядка 500 млрд руб.