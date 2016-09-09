Brent подешевела до $49,58 за баррель

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 9.21 мск опустилась на 0,827% до $49,58 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,740% до $47,27 за баррель.

Вчера вечером цена нефти Brent поднималась выше $50 за баррель после публикации данных о запасах в США. Падение коммерческих запасов нефти в США на минувшей неделе стало рекордным с 1999 г. При этом аналитики ожидали роста запасов на 0,9 млн баррелей.