ЦБ приостановил действие лицензий страховой компании «Орбита»

Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования страховой компании «Орбита». «Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов», – говорится в пресс-релизе ЦБ.

Приостановление действия лицензий означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств компании, в соответствующие договоры. При этом организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.