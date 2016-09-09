Банк Wells Fargo уволил более 5000 сотрудников за мошенничество

Американский банк Wells Fargo уволил 5300 сотрудников за мошенничество. Как сообщает Бюро по защите потребителей на финансовом рынке (CFPB), они открыли более 1,5 млн счетов и около 500 000 кредитных карт без согласия клиентов. Сотрудники делали это для того, чтобы выполнять план по продажам и получать бонусы.

CFPB заявило, что банк Wells Fargo будет оштрафован на $185 млн. Кроме того, банку придется вернуть клиентам средства, которые взимались с них за обслуживание счетов, на общую сумму $5 млн.