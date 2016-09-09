ЦБ ожидает перехода к структурному профициту ликвидности в ближайшие месяцы

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в ближайшие месяцы ожидается переход к структурному профициту ликвидности. «В ближайшие месяцы мы ожидаем переход к структурному профициту ликвидности. Так, за август объем заимствований кредитными организациями у Банка России сократился на 11% до 2,4 трлн руб. и одновременно в 1,3 раза увеличился объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным казначейством. В результате удельный вес привлеченных от Банка России средств в пассивах банков снизился за месяц с 3,4% до 3%, а средств Федерального казначейства, соответственно, вырос с 0,8% до 1%», – сказала Набиуллина.

По ее словам, сроки перехода зависят от интенсивности расходования средств федерального бюджета. Набиуллина также отметила, что при переходе к профициту происходит автоматическое смягчение денежно-кредитной политики. «Мы видим, что в ходе перехода к структурному профициту ликвидности происходит некоторое практически автоматическое смягчение денежно-кредитной политики, и ключевая ставка становится ориентиром для ставок размещения средств, а не для ставок привлечения средств», – сказала председатель ЦБ, добавив, что «такое изменение роли ключевой ставки, по сути, равнозначно ее снижению».