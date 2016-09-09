ЦБ обяжет больше предприятий принимать оплату картами

Банк России подготовил проект поправок в закон «О национальной платежной системе», «отвязывающий» требование об обязательном приеме к оплате банковских карт от статуса микропредприятия, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина на форуме Ассоциации региональных банков.

Сейчас от обязанности принимать в розничных точках безналичную оплату освобождены микропредприятия. Согласно федеральному законодательству в настоящее время такой статус имеют компании с оборотом 120 млн руб. в год, этот критерий иногда пересматривается.

«Мы предлагаем базироваться на установлении абсолютного значения, которое поэтапно, постепенно надо понижать, с тем чтобы расширять охват сети и обеспечивать большую зону приема как национальных платежных инструментов, так и любых других карт», - пояснила Бакина.

Она сообщила, что соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе» уже подготовлены и могут быть внесены в Госдуму в осеннюю сессию.