Всемирный банк подписал меморандум о сотрудничестве с банком БРИКС

Президент Всемирного банка Джим Ён Ким и предправления Нового банка развития БРИКС (НБР) Кундамар Камат подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается в совместном релизе двух фининститутов.

«Меморандум формализует партнерство группы Всемирного банка и НБР БРИКС, которое будет сосредоточено в первую очередь на инфраструктуре», - отмечается в релизе.

Бизнес-планы и сумма потенциальных совместных проектов не раскрываются. Однако в релизе напоминается, что группа Всемирного банка уже инвестировала в инфраструктурные проекты $25 млрд.