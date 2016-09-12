Банкиры просят ЦБ о доступе к кредитным историям без согласования граждан – «Коммерсантъ»

Ассоциация региональных банков «Россия» обратилась в ЦБ с предложением следать исключения из обязательного порядка получения согласия клиента на запрос банка в бюро кредитных историй. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. В ассоциации подтверждают информацию.

Однажды полученное согласие на запрос в бюро банкиры предлагают сделать бессрочным, тогда как сейчас срок его действия составляет два месяца. Для этого они предлагают внести поправку в закон «О кредитных историях». Также отмену обязательного согласия предлагается отменить для тех, что уже есть в клиентской базе.

По словам зампреда Банка России Михаила Сухова, регулятор может рассмотреть такую возможность, если банкиры приведут весомые аргументы. Он считает, что получение согласия во многом превратилось в формальность, поскольку в случае отказа заемщик не сможет получить кредит. «В то же время логично, чтобы данные о кредитной истории заемщика раскрывались в момент его обращения за кредитом»,— отмечает Сухов. Издание отмечает, что привести весомые аргументы банкирам будет не просто. Новые правила позволят им формировать предодобренные предложения без участия клиента, а от этого Банк России хочет защитить граждан.

«Сейчас, например, нередко человек является нашим клиентом, но мы не имеем возможности посмотреть его кредитную историю, поэтому мы можем сделать просто предложение, но одобрение он получит, лишь когда обратится в банк… Имея историю, мы могли бы делать только реальные предложения, воспользоваться ими или нет, решит сам клиент»,— поясняет собеседник в банке из топ-5.