Brent торгуется на уровне $47,32 за баррель

К 8.15 мск 12 сентября ноябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $47,32 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI в Нью-Йорке была на уровне $45,18 за баррель. Котировки нефти снижаются в понедельник на данных об очередном увеличении числа нефтяных буровых установок в США, сообщает «Интерфакс». Рынки считают, что новые данные подтверждают тенденцию к сохранению перепроизводства сырья на рынке, и в ходе сессии в понедельник падение цен достигало почти 2%.

Цены на нефть уже полгода находятся примерно в диапазоне $40-50 за баррель, и большинство участников рынка ожидают сохранения этой тенденции до конца года.

В минувшую пятницу были опубликованы данные Baker Huges о том, что число нефтяных буровых в США вновь выросло на семь установок, эта тенденция продолжается много недель подряд. Таким образом, американские производители адаптировались к ценам в диапазоне $40-50. Запасы нефти в США при этом по-прежнему остаются вблизи рекордных отметок.

В августе страны ОПЕК снизили суммарную добычу до трехмесячного минимума - на 200 000 баррелей до 33 млн баррелей, сообщает WSJ со ссылкой на предварительные данные картеля. Падение добычи с рекордных отметок может свидетельствовать о снижении накала борьбы за доли на мировом рынке, повышая шансы на достижение соглашения между странами-производителями о замораживании добычи. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал агентству APS, что страны картеля заинтересованы в «устойчивой стабилизации» рынка.

В конце сентября в Алжире состоится неформальная встреча представителей нефтедобывающих стран, на которой будет обсуждаться вопрос замораживания добычи. Однако, даже если договоренность об этом будет достигнута, это вряд ли приведет к радикальному изменению баланса спроса и предложения на рынке, отмечает «Интерфакс».