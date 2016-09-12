Источники ТАСС раскрыли тайну следственных действий в офисе ЦБ на Балчуге

Выемки документов в офисе Банка России на Балчуге проводились по заявлению о краже дивана, картины и вазы в санируемом Международном акционерном банке, где введена временная администрация. Это сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Собеседники агентства подтвердили информацию «Ведомостей», что следственные действия проводились там в минувшую пятницу. «Подозреваемые установлены. Они признали вину», - добавил источник ТАСС, видимо, о краже дивана, картины и вазы.

Источники «Ведомостей» сказали, что выемка документов была связана с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ), который лишился лицензии 3 февраля и в котором пропало более 6 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Они удивлялись, что на их памяти впервые в теруправление ЦБ пришли следователи с ОМОНом, обычно регулятор «предоставляет органам такие вещи по запросу».

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 г. топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин с братом Борисом похитил средства с депозита, размещенные ФГУПом в МАБе за счет выдачи кредитов компаниям-однодневкам, сообщал СКР в начале августа. Представители СКР на вопросы «Ведомостей» не ответили, с представителем «Алмазювелирэкспорта» связаться не удалось.