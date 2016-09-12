Экс-президенту Смоленского банка дали 7 лет условно за мошенничество

Промышленный суд города Смоленска приговорил бывшего президента ОАО «Смоленский банк» к семи годам лишения свободы условно за мошенничество, сообщает прокуратура региона. Как отмечается в сообщении, президент - председатель правления популярного в регионе банка обвинялся в «неправомерных действиях при банкротстве», «причинении имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения», а также в «мошенничестве».

«Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет», - говорится в сообщении. Суд установил, что с 29 ноября 2013 г. Смоленский банк прекратил исполнение обязательств перед вкладчиками, а 13 декабря 2013 г. Банк России отозвал у него лицензию на право осуществления банковской деятельности.

Как сообщает прокуратура, в начале декабря между банком и строительной компанией были заключены фиктивные договоры, позволившие списать задолженность компании перед банком в размере более 21 млн руб.

По схожей схеме 12 декабря 2013 г. путем оформления формальных внутрибанковских проводок с открытых в банке счетов трех обществ были списаны денежные средства в сумме свыше 69 млн руб. с последующим заключением под платежные поручения договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе Можайске, отмечается в сообщении.

Кроме этого, в начале декабря 2013 г. топ-менеджер инициировал заключение с собой кредитного договора без обеспечения на сумму 7,8 млн руб., получил эти денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.