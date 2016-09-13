В августе промпроизводство в Китае выросло на 6,3%

В августе промышленное производство в Китае выросло в годовом измерении на 6,3%, лучше прогноза. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР. В июле годовой рост показателя составил 6%. Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста промпроизводства в августе на 6,1%.

Всего с января по август промпроизводство в Китае выросло на 6%, эти данные отражают объем производства китайских промпредприятий.

Розничные продажи выросли в августе на 10,6% после июльских 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали замедление темпов роста до 10,1%, сообщает «Интерфакс».

Также статистическое бюро сообщило, что с января по август объем инвестиций в основные активы в стране (кроме сельского хозяйства) вырос на 8,1% при прогнозе роста на 8%. Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как рекордно слабые инвестиции с начала года свидетельствовали о пессимистическом настрое бизнеса относительно дальнейших перспектив, отмечает «Прайм». По итогам восьми месяцев инвестиции госпредприятий выросли на 21,4%, а инвестиции частного сектора - на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.