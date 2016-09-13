Служащих ЦБ могут обязать брать займы только в Банке России

Минфин разработал законопроект, согласно которому служащие Центробанка смогут брать займы на личные нужны только в Банке России, следует из материалов на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия поправки вступят в силу в декабре 2017 г.

«Ограничение на получение займов направлено на недопущение возникновения конфликта интересов у служащих Банка России при выполнении ими своих должностных обязанностей. Банк России как мегарегулятор осуществляет надзор за профессиональными участниками финансового рынка, которые также могут предоставлять определенные преференции служащим Банка России, осуществляющим в отношении их надзорные или иные административные действия», – говорится в пояснении.

Сам текст законопроекта на портале не размещен. Отмечается, что перечень должностей, которые подпадают под ограничение, будет утверждать совет директоров Банка России.