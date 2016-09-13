Волгоград лидирует в конкурсе символов для купюр в 200 и 2000 рублей

За символы для новых банкнот в 200 и 2000 руб. в финальном этапе проголосовали более 600 000 человек, сообщает ЦБ. Победитель будет объявлен 7 октября.

Сейчас в конкурсе лидирует Волгоград (84 527 голосов), вторую строчку занимает Иркутск (81 183 голоса), замыкает первую тройку Севастополь (77 125 голосов). Также россияне активно голосуют за Дальний Восток (71 092 голоса) и Казань (68 419 голосов). Далее идут Сочи, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Владимир и Петрозаводск.

«Шансы попасть на банкноты есть у всех городов-финалистов. В их поддержку жители России организуют флешмобы, другие нестандартные и даже неожиданные акции для привлечения сторонников и увеличения количества голосов», – говорится в сообщении ЦБ.