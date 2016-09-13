АСВ хочет взыскать 6 млрд рублей с дочери бывшего заммэра Москвы

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) попросило Арбитражный суд Москвы привлечь Марию Росляк к ответственности в виде возмещения причиненных банку «Огни Москвы» убытков на сумму 6,03 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы АСВ, которое является конкурсным управляющим этого банка. По данным агентства, Росляк контролировала «Огни Москвы».

Мария Росляк - дочь Юрия Росляка, в прошлом первого заместителя мэра Москвы и члена Совета Федерации от столицы. Сейчас Юрий Росляк является аудитором Счетной палаты.

В феврале Басманный суд приговорил Марию Росляк к четырем годам колонии за растрату средств «Огней Москвы». Исполнение приговора было отсрочено на 14 лет в связи с беременностью осужденной и наличием у нее двух несовершеннолетних детей.

По версии Генпрокуратуры, с 2010 по 2014 г. Мария Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству банка «Огни Москвы» фиктивным организациям. Таким образом она похитила денежные средства банка на общую сумму более 6,2 млрд руб., считает следствие. С апреля по май 2014 г. она решила улучшить финансовые показатели коммерческого банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды. Ущерб составил более 365,5 млн руб., напоминает «Интерфакс».