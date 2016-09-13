Путин поручит ограничить выезд за рубеж руководству банков с признаками вывода активов

Президент России Владимир Путин намерен поручить правительству и правоохранителям изучить вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителям банков с признаками вывода активов. «Нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей, но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от всяких криминальных проявлений, это точно. Давайте я соответствующее поручение тоже дам и правительству, и правоохранительным органам», – заявил Путин на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Она сообщила, что зачастую причиной банкротства банков являются не экономические обстоятельства, а жульнические операции. При этом часто банкиры, по словам Набиуллиной, скрываются за границей. «Неотвратимость наказания – это, конечно, ключевая вещь для того, чтобы это не повторялось у других банкиров, и в том числе немало, к сожалению, случаев, когда банкиры уезжают за границу, куда выведены активы, и эти активы нужно возвращать, не только наказывать их, но и возвращать эти активы. Это, конечно, сложная работа», – сказала председатель ЦБ.