Банк "Россия" стал непубличным акционерным обществом

Акционерный банк «Россия» изменил организационно-правовую форму юридического лица с открытого акционерного общества на непубличное акционерное общество, следует из материалов банка. Организационно-правовая форма была изменена в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса (ГК), поясняется в сообщении кредитной организации. Все реквизиты юрлица остаются прежними.

С 2016 г. российские компании в связи с изменениями ГК вместо форм закрытых и открытых акционерных обществ должны стать публичными или непубличными обществами.

Контрольным пакетом банка «Россия», находящегося под санкциями США, управляет «АБР менеджмент», куда передали свои доли Юрий Ковальчук (39,8% голосов), Николай Шамалов (10,2%), а также «Платинум» Михаила Шеломова (2,23%). Алексей Мордашов через «Севергрупп» владеет 5,8% голосов. Миноритарием банка также является виолончелист Сергей Ролдугин (3,23%). Различными небольшими пакетами в банке владеют ряд юрлиц.

Банк «Россия» по итогам первого полугодия 2016 г. занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».