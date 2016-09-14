ЦБ выявил дыру в балансе Финпромбанка на 27 млрд рублей – «РИА Новости»

Банк России выявил дыру в балансе Финпромбанка, входящего в первую сотню российских кредитных организаций, на сумму 27 млрд руб., сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом проверки кредитной организации.

Ранее сообщалось, что акционеры Финпромбанка 14 октября должны провести голосование за то, подавать ли им прошение в ЦБ об аннулировании или отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций.

По словам источника агентства, регулятор 22 июня провел встречу с акционерами банка. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский на этой встрече озвучил собственникам кредитной организации размер выявленной дыры – 27 млрд руб., а также предложил закрыть ее на сумму 20 млрд руб. При этом источник подчеркнул, что этот размер дыры касается только Финпромбанка, а не банковской группы в целом, в которую входят также Айманибанк и платежная система «Таможенная карта».

Регулятор, по информации источника, наложил на банк предписание, ограничивающее проведение клиентских операций, привлечение средств физлиц во вклады, проведение сделок прямого РЕПО. Банк был переведен в пятую классификационную группу (к этой группе относятся банки, по которым имеется основание для отзыва лицензии и для осуществления мер по предупреждению банкротства), его облигации были исключены из ломбардного списка ЦБ, а Минфин принял решение исключить банк из списка кредитных организаций, которые могут предоставлять гарантии для целей налогообложений. Это фактически парализовало работу банка.