Brent торгуется на уровне $46,1 за баррель

К 8.55 мск четверга ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $46,1 за баррель. К тому же времени октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $43,74 за баррель. Нефть слабо дорожает после снижения котировок в среду на 3%, сообщает «Интерфакс». Участники рынка опасаются дальнейшего роста предложения, который может усилить давление на цены.

Минэнерго США сообщило в среду, что на минувшей неделе запасы нефти в стране сократились на 559 000 баррелей. Опрошенные S&P Platts аналитики ожидали роста показателя на 3,3 млн баррелей. Резервы бензина в США за прошлую неделю выросли на 567 000 баррелей, а запасы дистиллятов подскочили на 4,62 млн баррелей. Таким образом, рост запасов нефтепродуктов оказался больше, чем снижение запасов сырья, при этом снижение запасов нефти, считает большинство аналитиков, обусловлено временными факторами.

Ливия намерена увеличить поставки на мировой рынок, после того как правительственные силы взяли под контроль нефтяной терминал. Нигерия также восстанавливает добычу.