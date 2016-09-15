Банк «Санкт-Петербург» возглавил бывший руководитель Swedbank в Латвии

С 15 сентября главным исполнительным директором банка «Санкт-Петербург» является Марис Манчинскис, который до августа был председателем правления Swedbank Latvia. Об этом сообщила пресс-служба банка и уточнила, что Манчинскс занял должность, которая стала новой в организационной структуре. Председателем правления остается Александр Савельев, он будет заниматься стратегическим развитием банка. Манчинскис будет курировать операционную деятельность банка и работу заместителей председателя правления.

В ближайшее время наблюдательный совет рассмотрит вопрос о включении нового топ-менеджера в состав правления и согласует его кандидатуру с Северо-Западным главным управлением ЦБ.

Манчинскис - «профессионал международного уровня, системный человек, имеющий большой опыт работы в хорошо структурированной организации», заявил Савельев, комментарий которого приводится в пресс-релизе. По его словам, главному исполнительному директору предстоит усовершенствовать механизм управления банком для успешной реализации обновленной стратегии его развития. «Среди основных задач, которые будут стоять перед исполнительным директором в ближайшее время, – совершенствование эффективной системной бизнес-модели публичного банка, развитие расчетного и транзакционного бизнеса, трансформация корпоративной культуры для построения digital-банка будущего», - сказал предправления.

Манинскис, в свою очередь, выразил готовность «применить свой опыт, знания и силы в одном из крупнейших публичных частных банков России, имеющем большой потенциал для развития и роста».